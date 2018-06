Sabato 9 Giugno 2018, 17:03 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 17:03

Scene da saloon in un bar di Avellino. Quattro le persone denunciate, tutte pregiudicate, che si sono colpite a calci, pugni e bottigliate. Due di loro avrebbero offeso e picchiato un marocchino colpevole, a loro dire, di aver infastidito alcuni clienti. Gli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Avellino sono riusciti a fermarli e a condurli in Questura. Il marocchino è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate al volto. Tutti devono rispondere di rissa e lesioni personali.