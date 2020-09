Una violenta rissa tra detenuti, uno dei quali ricoverato in codice rosso in ospedale, è scoppiata nel tardo pomeriggio di ieri nel carcere avellinese di Bellizzi. Ne dà notizia il Sappe, il sindacato autonomo degli agenti penitenziari. Secondo una prima ricostruzione, nella rissa sono stati coinvolti tre detenuti di nazionalità marocchina, italiana e romena. Il primo, con un rudimentale coltello ricavato da lamette da barba fissate ad uno spazzolino da denti, ha colpito alla gola il detenuto romeno. Il provvidenziale intervento della Polizia penitenziaria, che ha provveduto a bloccare l'aggressore e a trasferire con urgenza il ferito in ospedale, ha impedito il peggio. Il detenuto è stato ricoverato al «Moscati» di Avellino in codice rosso

