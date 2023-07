Cassano Irpino: ruba a casa di un compaesano, preso 30enne

Ruba a casa di un compaesano, finisce nei guai un giovane dell'Alta Irpinia. Nella rete dell’Arma un trentenne di Cassano Irpino, ritenuto responsabile di furto in abitazione. Tutto è iniziato con l’immediata denuncia sporta dalla vittima, compaesano del presunto responsabile. I carabinieri della Stazione di Montella, dopo aver effettuato un approfondito sopralluogo, hanno avviato le indagini.

Alla luce delle evidenze emerse, il trentenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei carabinieri finalizzati sia al recupero della refurtiva, sia a risalire all’identità di possibili complici sia ad appurare eventuali responsabilità del giovane in analoghi fatti commessi in Irpinia.