Rubicco espone a Santa Maria Capua Vetere

Ci sarà anche l’irpino Giuseppe Rubicco tra i protagonisti della prima edizione de La libertà di essere donna in programma oggi alle 15 presso la Scuola di Formazione Forense di Santa Maria Capua Vetere.

Il maestro proporrà la mostra di sculture “Mille volti di donna” sarà una delle attrazioni. Il consiglio dell’ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere rifletterà sulla condizione femminile e sulla parità di genere ospitando la scrittrice di romanzi e saggi, Giulia Blasi, specializzata in temi relativi alla condizione femminile e ai diritti civili e sociali. Parteciperanno gli avvocati attori del laboratorio teatrale: “Dalla vita alle scene” e sarà conferito un riconoscimento alla decana dell’Ordine degli Avvocati. Il tutto si svolgerà nei locali della fondazione che ospiterà per l’occasione la mostra fotografica “da O a 99” a cura di Angela Maria Antuono e la citata mostra di Rubicco. Il diritto permea ogni ambito della vita e il Coa di Santa Maria con la presidenza di Angela Del Vecchio vuole con una presenza attiva sul territorio riaffermare il ruolo sociale dell’avvocatura, affinché sia garantita a tutti la libertà di essere.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Donne che dipingono di donne: è il tema dell'evento organizzato da Serino Humanitas e Fidapa di Serino dal titolo Mostra la tua indipendenza. La mostra nasce per celebrare l’8 marzo attraverso l'arte come forma di comunicazione, espressione e messaggio sociale. Cinque artiste del territorio irpino, Cirino Soraya, Luciano Patrizia, Maietta Simona, Savino Carmen e Virtuoso Dorotea consegneranno il loro sguardo suelle donne. Vincenti, rivoluzionarie, sottomesse, perdenti, di successo, libere. L’iniziativa si terrà venerdì 8 marzo a Raiano di Serino nella dimora storica Tedeschi dalle 18 in poi. L’associazione Insieme si può Sarno, nell’ambito delle attività progettuali inclusive, organizza a Grottaminarda, tutti i venerdì, il laboratorio di teatro Auto Teatranti, rivolto a ragazzi autistici e normotipici, con età compresa tra i 15 e i 20 anni. Si parte oggi alle 17presso il Groove Dance Studio in via Sicilia n. 19 a Grottaminarda. La direzione artistica è di Katia Cogliano ed Ester Moscaritolo.

Ed ancora a proposito di donne e di mostre è partita al Castello di Bisaccia Life is Pop, la personale di Maria Ragazzo, un'esposizione che celebra la cultura pop attraverso ritratti di icone del mondo del cinema e della musica. Classe ’89, nativa di Aquilonia, Ragazzo muove i suoi primi passi in ambito artistico frequentando l’Istituto Statale d’arte Scoca di Calitri, presso il quale consegue il diploma nel 2008 ed in seguito decide di perfezionare i suoi studi in ambito artistico ad Urbino, dove frequenta per tre anni il corso di Conservazione e Restauro dei Beni Culturali per poi spostarsi all’Accademia di Belle Arti, sempre ad Urbino, dove consegue il diploma triennale ad indirizzo Scultura. Al termine degli studi decide di stabilirsi nelle Marche ed attualmente risiede a Gradara.