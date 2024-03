San Martino Valle Caudina, picchia la madre per ottenere i soldi: arrestato 50enne

Picchia e minaccia di morte l’anziana madre per soldi. A finire in manette un 50enne di San Martino Valle Caudina che è stato raggiunto da un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino.

Secondo quanto accertato dai carabinieri del comando provinciale di Avellino, il 50enne avrebbe posto in essere condotte caratterizzate da violenze, ingiurie e minacce di morte nei confronti della madre al fine di farsi elargire somme di denaro, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita.

A dare esecuzione al provvedimento sono stati i carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina che hanno avviato le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. Il 50enne deve rispondere di estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia.