Sant'Angelo dei Lombardi, scoperta una discarica abusiva: donna denunciata

A Sant'Angelo dei Lombardi, la guardia di finanza ha individuato un'area di circa 2.500 mq utilizzata come discarica abusiva.

All'interno del terreno gli agenti hanno rinvenuto carcasse di automezzi, escavatori, muletti, rifiuti costituiti da carcasse di attrezzature, metalli ferrosi, cerchioni per camion, pneumatici e materiali vari di scarto di edilizia.

Per lo stoccaggio incontrollato dei rifiuti rinvenuti lasciati alle intemperie, è stata segnalata alla Procura una donna di anni 58, di Sant'Angelo dei Lombardi, rappresentante legale della società proprietaria del terreno, per le violazioni previste dall'art. 192 (divieto di abbandono) e dall'art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata).