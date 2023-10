È scattato il divieto di transito e di sosta veicolare nel tratto della strada comunale "Priscomonaco-Monteleone" nell'area interessata dai lavori per la posa di cavidotto. Viabilità e disagi continuano a viaggiare a braccetto lungo le strade di Ariano Irpino. La settimana scorsa si era aperta con le ordinanze di limitazione o divieto di transito lungo la strada Sterda CipponeCastelfranco, la strada comunale di Pianerottolo, via BoscoValleluogo e via Priscomonaco. Un provvedimento adottato per consentire i lavori di posizionamento di cavidotti collegati a parchi eolici e al transito dei mezzi pesanti diretti nelle area dei cantieri o lo svolgimento di eventi promozionali, come nel caso di contrada Bosco. E come se non bastasse, misure analoghe non mancheranno neanche in questa settimana, con il perpetuarsi di prevedibili disagi agli automobilisti.

È scattato, infatti, il divieto di transito e di sosta veicolare nel tratto della strada comunale "Priscomonaco-Monteleone", nell'area interessata dai lavori per la posa di cavidotto fino alle ore 16.30 del 7 ottobre.

Nel medesimo periodo, dalle ore 16.30 alle ore 07.30, la carreggiata stradale dovrà essere ripristinata ed il transito consentito a doppio senso di circolazione.

L'impresa esecutrice dei lavori è incaricata della tempestiva apposizione della segnaletica stradale necessaria e conforme al vigente Codice della Strada, sollevando l' amministrazione comunale da ogni responsabilità in merito e da danni che eventualmente dovessero essere causati a terzi per effetto del presente dispositivo.

Dovrà essere garantito, comunque, l'accesso ai frontisti, entro il fronte stradale interessato dai lavori, qualora gli stessi dimostrino di non potervi provvedere in modo alternativo.

Imminente inoltre l'arrivo di un'altra limitazione al traffico locale, a via Tratturo, nell'area dove si sta realizzando la stazione per l'Alta Capacità Hirpinia.

Qui si rende necessario dare priorità ai mezzi pesanti diretti al cantiere. Di qui le continue ordinanze del Comando Vigili per consentire un comodo accesso all'area della costruenda stazione.

Ovviamente qui, come altrove, non mancano le lamentele dei residenti.

I mezzi pesanti diretti ai vari cantieri danneggiano la rete stradale esistente che non è stata realizzata per sostenere questo tipo di traffico.

Insomma, non manca la sollecitazione alla civica amministrazione a vigilare per il ripristino dei luoghi.

Nel caso poi della valle dell'Ufita, la condizione di precarietà di via Tratturo prima o poi imporrà scelte diverse. Ovvero la realizzazione di percorsi alternativi. Prima che sia troppo tardi.

C'è necessità per molti di accedere ai propri terreni. Ma non solo.

Quest'area ha bisogno di infrastrutture civili subito.

Le nuove strade rappresentano una vera priorità, prima del completamento della stazione ferroviaria.