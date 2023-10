Tir in fiamme, autostrada bloccata in direzione Napoli

Un tir che trasportava un container per navi ha preso fuoco lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione del capoluogo campano. Ancora una volta l’incendio si è registrato nel tratto compreso tra i caselli di Avellino Ovest e Baiano, poco dopo il viadotto Acqualonga nel territorio di Monteforte Irpino. In questo tratto sono frequenti, quasi all’ordine del giorno, i roghi di veicoli in transito. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino a spegnere le fiamme. Nessuna conseguenza per l’autista. Disagi importanti, invece, per la circolazione. Si sono registrati rallentamenti e code in direzione di Napoli.