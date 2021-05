Avellino, in classe solo per 21 giorni in un anno. Festa: «Difendo la salute»

AVELLINO. In un anno ventuno giorni soltanto di lezioni nelle scuole superiori ad Avellino città. E il sindaco di Avellino reitera ancora per sette giorni la sua decisione. Scuole schiuse fino a sabato prossimo. Teme per il covid, possono portare infezione in città i troppi pendolari. Intanto il Codacons ha presentato un esposto in procura ed è scattata l’inchiesta. Ipotesi di reato: interruzione di pubblico servizio.

