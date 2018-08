Giovedì 23 Agosto 2018, 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Malviventi in azione questa notte a Contrada. Con una Fiat Punto sfondano la serranda di un negozio di mangimi per animali, nei pressi dell'ufficio postale. L'impatto provoca un incendio. All'arrivo dei carabinieri i responsabili si danno alla fuga.L'auto ariete era stata rubata qualche giorno fa a Montoro. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno interessato sia il veicolo che l'esercizio commerciale. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Baiano.