Una tessera importante nel mosaico socio-culturale di una cerniera territoriale importante.

Il nuovo corso del Teatro Biancardi di Avella si è presentato ufficialmente nella giornata lanciando due dei suoi cartelloni. La direzione artistica di Nicola Le Donne è solo il vertice di una squadra che avrà il compito di far decollare un luogo completamente rinnovato anche dai recenti lavori di ristrutturazione. Camerini nuovi, tetto, parquet, illuminazione a led, impianto audio, una sala principale ed una secondaria dedicata a Giancarlo Siani oltre alla valorizzazione del giardino: tutte opere con il solo obiettivo di riavvicinare il pubblico al Teatro Biancardi. «E per farlo abbiamo deciso di muoverci in diverse direzioni», sottolinea il direttore artistico.

«Abbiamo puntato sia sull'aspetto più popolare, con 7 spettacoli di cabaret, sia sulla prosa (5 appuntamenti). Ma ci saranno anche sulle proposte legate ai giovani talenti con Le nuove Drammaturgie, mentre è già partito il Biancardi dei piccoli con lusinghieri risultati natalizi». In programma anche una sezione di teatro amatoriale. Il calendario partirà il 28 gennaio quando sono attesi Pepe Laurato e Salvatore Turco. L'11 febbraio ci saranno Francesco Albanese & Lello Musella. Il 25 febbraio Ciro Giustiniani. L'11 marzo Mary Esposito & Rafaele'o Pazzo. Il 18 marzo i personaggi di Eugenio Corsi. Il 15 aprile Antonio Fiorillo.

Da recuperare lo show (inizialmente previsto per sabato scorso) di Rosario Toscano, il cabarettista partenopeo noto per il suo personaggio di Giggino Don Perignon. Teatro è guardare vedendo sono invece le parole di Giorgio Albertazzi scelte come slogan per la stagione di prosa: 5 appuntamenti, 5 commedie, 5 spaccati di vita per far sorridere e riflettere. Il 22 gennaio Una Notte con Dora con Marco Lanzuise, Emanuela Giordano, Mario Arienzo, Peppe Miccio. Il 26 febbraio Tutti giù per terra con Ciro Esposito, Rosario Minervini e Salvatore Catanese. Il 26 marzo Miles Gloriosus con Oscar di Maio, Alessandra Borrelli, Antonella Quaranta, Aurora Giglio, Rodolfo Fornario, Olimpia Panariello e Ciro Scherma. Il 23 aprile Noi Taranto con Corrado Taranto, Andreina Raucci e Guglielmo Capasso. Il 7 maggio si chiuderà con Cambia la tua Vita con Ciak con Simone Gallo, Alessandro Nistri, Federico Nelli e Gianmarco Crò.

Prezzi popolari: l'abbonamento a tutti gli spettacoli di cabaret costa 70 euro. Quello agli spettacoli di prosa 50 euro. Prenotazioni al 379 237 7322. I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili presso il botteghino del teatro. A breve sarà attiva una sezione per l'acquisto on line sul nuovo sito internet (www.teatrobiancardi.it) presentato sabato scorso. Il comico Rosario Verde è il direttore artistico della sezione cabaret. Franco Nappi, de Il Demiurgo, è il direttore artistico de Le nuove drammaturgie. Orazio Picella cura la stagione amatoriale che partirà più avanti. Maria Luisa Iavarone è la responsabile scientifica del teatro. La consulenza pedagogica e la direzione del cartellone Il Biancardi dei piccoli è di Michela Acerra. «Ci aspettiamo una buona risposta dal pubblico. Tra Nola ed Avellino non c'è nessun teatro che abbia una programmazione, un'offerta culturale per il territorio. Andiamo ad esplorare un territorio per noi nuovo. Non abbiamo parametri: è una scommessa che stiamo giocando tutti insieme per portare avanti un'idea di teatro. C'è la volontà di dotare il teatro di un'accademia stabile che formi talenti e che diffonda la cultura teatrale».