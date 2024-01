Mercogliano: tenta di imboccare l'autostrada contromano e tenta di liberarsi di una pistola: arrestato

Alba movimentata al casello Avellino Ovest dell’A16. Un 55enne di Mercogliano, già noto alle forze dell’ordine. ha tentato di imboccare contromano l’autostrada. Una pattuglia della Sezione Radiomobile dei carabinieri lo ha bloccato appena in tempo. Il 55enne, quando è sceso dall’abitacolo per il controllo, ha tentato di disfarsi di una pistola gettandola via. La pattuglia della Sezione Radiomobile, impegnata in un servizio di perlustrazione del territorio, ha notato l’andatura anomala e pericolosa, dell’autovettura che ha tentato di imboccare l’autostrada contromano. Prontamente bloccato, l’automobilista (in evidente stato di alterazione psicofisica), sceso dal veicolo, nel maldestro tentativo di disfarsene e risultare negativo all’eventuale controllo, getta nell’erba adiacente alla strada una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa che è risultata carica e pronta all’uso.

L’uomo, che ha rifiutato l’invito di sottoporsi al test alcolemico, è risultato sprovvisto di patente di guida perché revocata e il veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria.

Condotto in caserma il 55enne è stato tratto in arresto e, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Sia la pistola che l’autovettura sono state sottoposte a sequestro. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri finalizzati a stabilire la provenienza di quell’arma clandestina e il possibile utilizzo dell’arma in azioni delittuose.