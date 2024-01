È deceduto mentre si allenava in palestra. Si tratta di Nicola Ciampa, 29 anni originario di Taurasi, militare dell'Esercito in servizio presso la caserma Magrone di Maddaloni, in provincia di Caserta. Il decesso è avvenuto l'altro ieri sera a Maddaloni. I carabinieri stanno verificando se il giovane abbia fatto uso di anabolizzanti. Un destino crudele quello del giovane Irpino. Il 29enne, esperto in body building, è stato colto da un malore improvviso. Stava facendo gli esercizi di allenamento nella palestra “Energy Planet” che frequentava quotidianamente. All'improvviso, si è accasciato a terra sotto gli occhi della fidanzata e degli altri amici che frequentano la struttura sportiva che si trova in via Napoli a Maddaloni. I soccorsi sono stati immediati.

Purtroppo, nonostante la tempestività, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Inutili i tentativi di rianimazione. Nicola Ciampa, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato colto da un infarto. Sulla morte del giovane indagano i carabinieri di Maddaloni che hanno effettuato un sopralluogo presso la palestra sia nella sala dove il 29enne stava svolgendo gli esercizi sia nella sala spogliatoi. È stata informata la Procura della Repubblica. La salma di Nicola Ciampa, dopo i primi accertamenti del medico legale è stata trasferita presso l'Istituto di Medicina Legale di Caserta in attesa di disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria sull'eventuale esame autoptico. Sconvolta la famiglia e la fidanzata che ha assistito al malore del 29enne.

La morte, prematura e improvvisa, lascia sempre interdetti. E' stato così pure per la scomparsa di Nicola Ciampa, ventinove anni, militare in servizio presso la Scuola di Commissariato di Maddaloni. Scioccata la comunità di Taurasi. Il giovane, karateka sin dalla più tenera età, è stato colto da un malore che non gli ha dato scampo mentre si stava allenando in una palestra poco distante dalla caserma dove prestava servizio. Dopo aver trascorso alcuni anni in Sardegna Nicola era riuscito, da qualche mese, a ottenere l'agognato avvicinamento a casa, alla famiglia, a cui era assai legato, e al paese d'origine, Taurasi. «Siamo sconvolti- ha esclamato Antonio Tranfaglia, il sindaco del borgo del Medio Calore dove Nicola ritornava spesso e volentieri (qui vivono i genitori e le due sorelle) -, è una notizia che ha raggelato chiunque. Nicola era un ragazzo d'oro, serio, sportivo, socievole. E' un dramma che ci lascia senza parole». Ma non senza lacrime. Nelle ultime ore in paese tutti hanno pianto appena hanno appreso la ferale notizia del decesso del militare appassionato di sport. Il malore lo ha colto, l'altra sera, mentre era intento a eseguire gli esercizi di preparazione atletica che seguiva con costanza da tempo.



Fisico statuario e modi garbati Nicola ha lasciato un ricordo dolce in quanti lo hanno conosciuto e apprezzato in questi pochi anni di vita. «E' ingiusto morire così, così giovane- ha commentato sempre il primo cittadino di Taurasi -. L'amministrazione esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia Ciampa, una famiglia onesta e umile».

Il papà, originario di Fontanarosa, è una persona molto stimata e nota per essere un instancabile lavoratore. Anche Nicola, quand'era in licenza, aiutava i genitori in campagna proprio sull'esempio dei familiari che lo avevano educato ai valori veri e autentici. Non a caso Nicola ha scelto di servire la patria arruolandosi giovanissimo nell'Esercito. Per un lungo periodo ha prestato servizio in Sardegna, da meno di un anno era riuscito a ottenere il trasferimento a Maddaloni, quindi più vicino a Taurasi e alla sua amata famiglia.

Oggi è il giorno più lungo e doloroso per l'intera comunità locale e soprattutto per i congiunti del ventinovenne stroncato da un malore. Il borgo è a lutto per dare l'ultimo saluto a uno dei suoi figli migliori. Messaggi di cordoglio per la dipartita improvvisa del militare - karateka sono giunti pure all'indirizzo del sindaco Antonio Tranfaglia.