Montecalvo Irpino: in giro di notte armato di coltello, fermato 40enne

È stato sorpreso di notte con un coltello di una lunghezza di 24 centimetri. A finire nei guai un uomo di 40 anni che è stato bloccato a Montecalvo Irpino. Deve rispondere di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato a Montecalvo Irpino dai carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio notturno di controllo del territorio.

L’anomalo atteggiamento manifestato ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire le verifiche. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto un coltello a scatto di cui l’automobilista non è stato in grado di giustificare il possesso. Alla luce delle evidenze emerse, il 40enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento.