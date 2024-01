Frigento: giù nella scarpata con l'auto, madre e figlio in ospedale

Vola fuori strada nella scarpata con l'auto, paura lungo la strada provinciale 99 tra Frigento e Sturno. Una donna di 45 anni, che era alla guida della vettura, e suo figlio di 12 anni sono rimasti feriti nell'incidente. Erano a bordo della macchina che, dopo aver sbandato, è finita nella scarpata ribaltandosi.

Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda a trarre in salvo madre e figlio e ad ad affidarli ai sanitari del 118. Per entrambi si è reso necessario il ricovero in ospedale. Sul posto i carabinieri per effettuare tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro. I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.