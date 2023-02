Michelle Impossible, la battuta piccante sull'ex: cosa è stato detto

La nuova edizione di Michelle Impossibile, il one-woman show condotto da Michelle Hunziker ha preso il via su Canale 5 e Katia Follesa, ospite della prima puntata, ha fatto una battuta piccante sul flirt tra la conduttrice e Giovanni Angiolini, chirurgo ed ex concorrente del Grande Fratello. La comica ha citato la relazione avuta dalla Hunziker poco dopo la fine del suo secondo matrimonio con Tomaso Trussardi. È la prima volta che Michelle viene pubblicamente menzionata per la sua storia d'amore con il medico. Durante lo spettacolo, Katia stava scherzando sulla routine di esercizi fisici di Michelle per rimanere in forma quando ha menzionato il dottore che l'aveva vista più volte nuda di suo marito. La battuta ha fatto riferimento alla relazione che è durata diversi mesi e che è stata documentata dai paparazzi a Milano, in Sardegna e a Parigi. Dopo l'estate, la frequentazione si è però interrotta.

