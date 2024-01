Napoli, prima ruba un telefono e poi chiede un riscatto: denunciato 42enne

Ha chiesto del denaro per restituire ai legittimi proprietario lo smartphone. Ma all'appuntamento ha trovato gli agenti della polizia che lo hanno bloccato e denunciato per tentata estorsione. La vicenda è avvenuta a Napoli.

Nel pomeriggio di ieri, un uomo si è recato presso gli uffici del Commissariato San Giovanni- Barra per denunciare lo smarrimento del proprio telefono cellulare. L'uomo ha raccontato che quando si è accorto di non avere più il telefono ha provato a chiamare da un altro smartphone la propria utenza e, contestualmente, gli aveva risposto un soggetto che, per la restituzione del dispositivo, gli aveva chiesto del denaro dandogli appuntamento nei pressi di corso San Giovanni a Teduccio.

Pertanto, gli agenti si sono recati in piazza San Giovanni Battista, luogo prestabilito per l'incontro, dove hanno individuato e bloccato un 42enne, orginario di Cercola, trovandolo in possesso del telefono in questione che è stato poi denunciato per tentata estorsione.