Napoli, ai Quartieri Spagnoli arrestato un 55enne americano per possesso di droga

Gli agenti di polizia hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Tre Re a Toledo dove hanno rinvenuto 10 pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 80 grammi, della marijuana del peso di circa un grammo, due coltelli, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 140 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato, un 55enne di origine americana, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente.