Venerdì 10 Maggio 2019, 20:22

Circa mezza tonnellata di caciocavalli, pari a 270 pezzi e 15mila euro. Ancora: 2.000 pezzi di formaggio stagionato (caciocavalli, formaggio del Cilento, formaggio di pecora bagnolese, formaggio di pecora, ricotta salata) per un peso totale di oltre 25 quintali e un approssimativo valore di mercato di 75mila euro. Sequestro amministrativo con contestuale distruzione anche di 116 caciotte del peso complessivo di oltre 230 chili. Tutti prodotti caseari sequestrati a Zungoli. In azione il gruppo Carabinieri Forestale di Avellino e delle stazioni di Volturara Irpina e Zungoli. Nel corso delle verifiche è stato accertato che le etichettature recavano varie indicazioni non veritiere: oltre alla definizione di “Caciocavallo podolico irpino di grotta”, è stato falsamente riportato che il confezionamento era stato eseguito da parte di una cooperativa, mentre in effetti si trattava di prodotti acquistati già confezionati da altri caseifici industriali. Inoltre, sono stati indicati quali ingredienti, latte crudo intero anziché latte pastorizzato e caglio di capretto o agnello invece del meno pregiato caglio di bovino. Quattro persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Benevento.