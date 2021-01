Ancora un dramma della solitudine in Irpinia. Un 62enne è stato ritrovato cadavere nel letto della sua abitazione a San Michele di Serino. A fare la macabra scoperta in un appartamento in via Mezzogiorno sono stati i Carabinieri della Compagnia di Solofra, guidati dal capitano Gianfranco Iannelli, e i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. I soccorsi sono stati allertati dai vicini di casa. Da qualche giorno non si avevano più notizie dell'uomo. I caschi rossi sono entrati in casa dove hanno trovato il 62enne privo di vita. L’uomo che viveva da solo probabilmente è stato colto da un malore fatale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il medico legale e il magistrato di turno. Choc per i familiari e per tutta la comunità di San Michele di Serino. Il 62enne era conosciuto e stimato. Si attendono le disposizioni dell'autorità giudiziaria per liberare la salma e poter svolgere i funerali.

