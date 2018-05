Giovedì 3 Maggio 2018, 19:23 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2018 19:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della Compagnia di Montella hanno denunciato in stato di libertà un trentenne, ritenuto responsabile di truffa mediante la “vendita piramidale”, una corta di catena di Sant'Antonio. Il giovane, noto pregiudicato della provincia di Salerno, aveva realizzato un sistema di vendita “multi-level marketing”. Attraverso un sito online, aveva indotto la sua vittima, un ragazzo dell'Alta Irpinia, a versare 200 euro per l’acquisto di uno smartphone di ultima generazione del valore di oltre mille euro. Telefono mai consegnato nonostante la prestabilita presentazione di nuovi membri. L’attività d’indagine svolta dai Carabinieri della Stazione di Montella ha preso spunto dalla denuncia sporta da un giovane del luogo che aveva accettato ed ottemperato alle condizioni di quel sistema di vendita. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri di Montella sono riusciti ad identificare il pregiudicato per il quale è scattato il deferimento all'Autorità Giudiziaria.