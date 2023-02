Ubriaco alla guida, pugni in faccia ai poliziotti: arrestato 37enne irpino

I carabinieri hanno arrestato un 37enne di Lioni alla guida sotto l'effetto dell'alcol, in modo evidente: fermato a Torella dei Lombardi, furante un controllo di routine, i militari gli hanno intimato l'alt e lo hanno invitato a effettuare il test.

Nelle fasi dell'accertamento, poi risultato superiore al limite consentito, l'uomo improvvisamente si è scagliato contro gli uomini della Benemerita, colpendoli con pugni al capo e al volto. Bloccato, il 37enne è stato condotto in caserma e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto agli arresti domiciliari per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, in attesa di comparire dinnanzi al giudice per essere giudicato con rito direttissimo.