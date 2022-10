Ucciso dalla Nco, commemorato il carabiniere Elio Di Mella

In occasione del 40° anniversario dalla scomparsa, è stato commemorato a Campobasso il carabiniere Elio Di Mella, Medaglia d'Oro al Valor Civile. Era il 7 ottobre 1982, quando sull'autostrada Napoli-Bari un commando su tre auto bloccò l’autovettura nella quale era custodito un pregiudicato della Nuova Camorra Organizzata, trasportato da Campobasso ad Avellino dove sarebbe dovuto comparire davanti ai giudici. Cinque uomini costrinsero due carabinieri, minacciandoli con pistole e fucili, a cedere le armi, scendere dal mezzo e distendersi a terra. Un colpo di pistola venne esploso nella parte posteriore del blindato, dove Elio Di Mella, accanto al detenuto, ne manteneva le catene. Il militare non si lasciò intimorire e, colpito con il calcio di una pistola, continuò a trattenere il detenuto fino a quando un uomo del commando lo uccise con un proiettile alla testa, strappandolo alla moglie e al figlio di 3 anni. Commozione tra i tanti colleghi irpini in occasione della commemorazione.