Una scultura per Dalla Chiesa in dono all'Arma

Giovedì 13 Settembre 2018, 01:43

Un'opera dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa nel mese in cui si celebra il 36° anniversario dell’assassinio. Lo scultore Alfonso Cavaiuolo, maestro artigiano di San Martino Valle Caudina, ha voluto donare al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino una sua opera in ricordo del generale. Presso la Caserma “Litto” di Avellino, alla presenza dell’artista, del comandante provinciale Massimo Cagnazzo e di altre autorità militari, è avvenuta la consegna ufficiale della scultura.L’opera, su lamiera in ferro, realizzata con la particolare tecnica a sbalzo, ritrae il generale-prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la giovane moglie Emanuela Setti Carraro, trucidati nel vile attentato mafioso di 36 anni fa nel quale perse la vita anche l’agente di scorta Domenico Russo.