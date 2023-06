Hanno agito come fantasmi. E si sono dileguati senza alcuno intoppo portando via dalla nota azienda di carpenteria metallica nell'area industriale di Venticano un bottino ingente e soprattutto pesante.

Il danno inferto ai titolari dell'opificio, che ha commesse importanti in tutta Italia, preso di mira dal malvinenti al momento è incalcolabile.Un colpo da professionisti, senza dubbio, e forse anche su commissione. E un colpo, purtroppo l'ennesimo, lo hanno incassato i legittimi proprietari dello stabilimento finito ancora una volta in pochi anni nel mirino di una banda di predoni specializzati in questo genere di razzie.per una serie di lavori da portare a termine su alcuni cantieri avviati tra Centro e Nord Italia il colpo ha fruttato moltissimo solo agli autori, ancora ignoti, del raid messo a segno con estrema destrezza e altrettanta facilità. La banda ha asportato persino la nafta dai mezzi.

Nessuno ha visto nulla: purtroppo, un classico. Neppure le telecamere della videosorveglianza puntate pure su quella zona e controllate l'indomani dalle forze dell'ordine, consentono di identificare i malviventi che hanno agito col favore delle tenebre e non solo. Le immagini molto sfocate non agevolano certo il lavoro degli inquirenti che stanno indagando sul maxi furto perpetrato nottetempo nell'azienda impegnata pure nella ricostruzione del ponte Morandi a Genova.

Il raid sarà stato studiato comunque nei minimi particolari. La banda non è entrata in azione per caso o confidando solo in un colpo di fortuna che alla fine non è mancato. Molto probabilmente si sarà servita di qualche complice o, ipotesi comunque da non scartare in queste circostanze, di eventuali basisti locali, qualcuno insomma che era anche a conoscenza dei recentissimi acquisti di sofisticate e costose attrezzature impiegate nel campo della carpenteria. I proprietari dell'opificio di proprio non si danno pace, e soprattutto sono sconcertati dalla sfrontatezza di chi ha agito impunemente.

Secondo indiscrezioni messe in circolo in paese nelle ultime ore uno dei mezzi impiegati per il furto alla carpenteria ubicata quasi a ridosso della strada provinciale che collega Venticano al casello autostradale di Benevento sarebbe stato ritrovato nel napoletano. Gli investigatori confidano comunque, e nonostante tutto, nell'ausilio delle numerose telecamere installate nei punti nevralgici del paese per risalire agli autori dell'incursione notturna nello stabilimento dove qualche anno fa era stato portato via anche il rame delle condotte elettriche. Pure allora il danno, economico e morale, incassato dai titolari è stato notevole.