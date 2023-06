Accoltellamento Paolisi, il sindaco Maietta chiede maggiore sicurezza

«In riscontro alle numerose sollecitazioni effettuate dall' amministrazione comunale in merito allo spiacevole e delittuoso evento accaduto nella serata del 2 giugno, la Prefettura di Benevento ha rassicurato la stessa comunicando l’interesse alla pubblica sicurezza e incolumità della cittadinanza del Comune di Paolisi come punto all’ordine del giorno della prossima riunione tecnica di coordinamento alla quale prenderanno parte i vertici preposti della Provincia di Benevento».

A comunicarlo è il primo cittadino Umberto Maietta in seguito all'episodio accaduto nel centro caudino la settimana scorsa quando, durante una lite, una persona è stata accoltellata alla gamba e poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "San Pio" di Benevento, non in gravi condizioni. Il sindaco Maietta, inoltre, chiede alle autorità competenti «soluzioni per garantire maggiore sicurezza sul territorio». Intanto, sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine.