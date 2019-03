Rete delle professioni, focus sul regime vincolistico del Puc

Giovedì 21 Marzo 2019, 23:24

BENEVENTO - Si è tenuto un nuovo vertice dell’Ance Benevento per la rete delle professioni mirato a proporre e avviare la ricognizione del regime vincolistico previsto dal Puc. La rete è costituita dall’Ance con Confindustria Benevento, ordini provinciali degli architetti, ingegneri, geometri, agronomi, commercialisti, geologi della Campania, consiglio notarile dei distretti di Benevento e Ariano Irpino e Unisannio.«La rete ha proposto l’avvio della ricognizione del regime vincolistico soggetto a decadenza quinquennale fissato dal Puc vigente – spiega il leader dell’Ance sannita, Mario Ferraro -. Credo che il percorso di collaborazione avviato tra la Rete e il Comune di Benevento rispetto ai lavori di aggiornamento e modifica degli strumenti urbanistici della città rappresenti una svolta per il comparto edile. Già realizzati tre incontri con l’assessore Reale e il dirigente Iadicicco per affrontare in maniera sempre più incisiva tematiche d’interesse come la decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio e la riclassificazione urbanistica. Già realizzato un lavoro sull’aggiornamento dei valori della aree edificabili ai fini del pagamento Imu. Il dossier è in attesa d’approvazione in consiglio. Grazie alla preziosa sinergia tra rete e assessorato all’urbanistica abbiamo lavorato ad una pianificazione territoriale condivisa attraverso l’elaborazione di una variante al Puc».