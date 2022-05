Asl, ascoltato medico nel processo bis: «I controlli in ospedale non pilotati»

I controlli dell'Asl sull'ospedale «Fatebenefratelli» non erano pilotati in particolare per favorire una nuova gestione del bar all'interno della struttura sanitaria. È quanto che ha sostenuto, nell'udienza di ieri davanti alla Corte di Appello di Napoli il medico dell'Azienda sanitaria di Benevento Giuseppe Santamaria, che all'epoca dei fatti era preposto a questi controlli che riguardavano tutte le strutture convenzionate con il servizio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati