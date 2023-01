Violento incidente, nella tarda serata di sabato, lungo la strada a scorrimento veloce che collega Paolisi a Cervinara. Gravemente ferito un uomo alla guida della sua auto, una Bmw x3 che si è schiantata contro i blocchi in cemento che dividono la carreggiata, nei pressi di una curva.

L'uomo, un falegname 48enne di Airola, S.D.M., stava percorrendo l'asse attrezzato Valle Caudina-Pianodardine ed era diretto verso la rotonda situata sull'Appia, nel territorio di Paolisi. Lo scontro è avvenuto all'altezza del distributore Ewa e restano da accertare le cause.

A far scattare l'allarme e a chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che transitavano lungo l'arteria, dopo mezzanotte, e hanno notato il veicolo incidentato. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco, il loro intervento è stato necessario per estrarre l'uomo dall'auto e, poco dopo, un'ambulanza del 118 ha trasportato d'urgenza il ferito presso il pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento.

L'uomo è stato operato d'urgenza e la sua prognosi resta riservata. Ad accertare la dinamica del violento impatto saranno i carabinieri della stazione di Arpaia. I militari dell'arma e il comandante Follo sabato notte sono giunti sul luogo dell'incidente per effettuare tutti i rilievi del caso. Intanto in Valle Caudina si stanno vivendo ore di apprensione per le condizioni di salute del 48enne. Il parroco don Liberato Maglione, attraverso un post social ha invitato i fedeli a pregare «per tutti gli ammalati, soprattutto per il giovane sposo e papà che è rimasto coinvolto in un brutto incidente».