È sannita il nuovo segretario regionale del Movimento Lavoratori di Azioni Cattolica. Si tratta di Giovanni Pio Marenna, 43 anni, già referente per la diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. L’elezione è arrivata nel corso dell’assemblea regionale di Azione Cattolica, celebratasi presso la chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano di Vairano Patenora, nella diocesi di Teano-Calvi, alla presenza del presidente dei vescovi della Campania Antonio Di Donna, del vescovo di Teano-Calvi, Alife-Caiazzo e Sessa Aurunca Giacomo Cirulli, di Franco Miano, già presidente nazionale di Azione Cattolica, e della vice presidente nazionale «Giovani» Emanuela Gitto.

APPROFONDIMENTI «Gli amici del cuore», successo per lo screening Ospedale Rummo, riapre la Neurorianimazione A Limatola tappa del roadshow «Sii saggio, guida sicuro»

Marenna, dell’Ac interparrocchiale di Cerreto, entra come membro di diritto nella Delegazione regionale. Per il quarto triennio consecutivo, l’Ac della diocesi di Cerreto Sannita avrà dunque una propria rappresentanza in regione, indice del grande lavoro che il gruppo diocesano sta portando avanti. Prima di Marenna, a Cerreto era stato affidato il ruolo di incaricato regionale «Giovani» ad Ennio Salomone dell’Ac di San Salvatore Telesino, oggi delegato web diocesano. «Nel ringraziare di cuore tutti i delegati diocesani e la delegazione uscente per la fiducia accordatami, oltre che per il lavoro svolto in questo quadriennio particolare e delicato – le parole di Marenna –, camminare insieme sul delicato tema del lavoro, soprattutto in una regione con immense e smisurate bellezze e con altrettante fatiche e salite come la Campania, significa principalmente avere a cuore le persone. Occuparsi del lavoro è promuovere la dignità della persona, senza limitarsi a lamentarsi sulle cose che non vanno ma proponendo strade e cercando alleanze possibili sui territori».

Intanto, dagli uffici del vescovo di Cerreto Giuseppe Mazzafaro è stata annunciata una conferenza di presentazione del «arco culturale ecclesiale» in programma lunedì 15.