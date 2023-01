Sarà una notte magica per tanti bambini, in attesa dei doni della Befana. La vecchina, però, non visiterà solo le case delle famiglie lasciando doni e dolciumi ma farà anche una capatina in piccole e grandi manifestazioni organizzate in tutto il Sannio per celebrare la conclusione delle festività natalizie.

L'Epifania tutte le feste porta via, recita il celebre proverbio, ma porta anche tanta gioia ai più piccoli che, seppure con un po' di timore, sognano di avvicinarsi alla Befana per ricevere caramelle, cioccolatini e magari qualche sorpresa. A Benevento non sono previste particolari manifestazioni, ma tutto si svolgerà all'interno delle parrocchie e delle associazioni di volontariato che saranno vicine, in questo giorno dedicato in particolare ai bambini, alle famiglie più in difficoltà. Nel Sannio sono numerose le manifestazioni che si svolgeranno tra oggi e domani a cura delle Pro loco, delle associazioni locali e delle parrocchie. In prima linea anche le amministrazioni comunali, che hanno organizzato la distribuzione di doni e dolci per i bambini, anche per augurare una buona ripresa dell'attività scolastica. A Ponte i volontari della Pro loco Ad Pontem svolgeranno in occasione di BimBefana 2023 il ruolo di aiutanti, per consegnare nell'arco della giornata doni e la tradizionale calza piena di ogni squisitezza. Anche a San Giorgio del Sannio questo pomeriggio, per Atmosfere natalizie, manifestazione promossa dalla locale amministrazione comunale, la Befana aspetterà i bambini nella Villa comunale Serenitas dalle 16 alle 18. Ogni bimbo porterà una calza e toccherà alla Befana decidere se riempirla di dolci o di carbone. Alle 20.30, sulla balconata della casa comunale, la musica dei Grimoire farà da invitante sottofondo per gustare i prodotti locali proposti dagli stand della Coldiretti di Campagna amica.



Diverse le iniziative in agenda anche domani. A San Giorgio la Molara il Forum dei giovani, in collaborazione con la Pro loco, ha organizzato una mega tombolata presso la struttura polivalente in via Madonna della Libera, a partire dalle 19. Per gli amanti del Presepe vivente, da non perdere l'appuntamento di domani Sulla strada di Betlemme, con inizio alle 17 a Solopaca, al rione Capriglia. Sarà inoltre possibile assistere all'arrivo dei Magi (alle 19). A Telese Terme, intanto, la Tombolata telesina presso il Palazzetto di via Lagni, a partire dalle 17.30, tornerà dopo lo stop di due anni e già promette divertimento, sorprese e ricchi premi. A presentare la serata Enzo Neri. La Befana sarà protagonista anche della tombolata organizzata dalla locale Società operaia, per domani sera (ore 17), a Cerreto Sannita. A Guardia Sanframondi, invece, domani e sabato due giorni di incontri tra la Befana e i bambini. Domani mattina (a partire dalle 10.30) I bimbi incontrano la Befana, a cura del Forum dei giovani, mentre alle 16 Arrivano i magi, con la celebrazione eucaristica a cura della parrocchia presso il santuario dell'Assunta. A chiudere la manifestazione promossa dall'amministrazione comunale guardiense saranno le Letture incantate con dolcetti, in programma sabato, a cura della Consulta delle donne.

A Sant'Agata de' Goti, infine, per Le vie del Natale aspettando l'arrivo della Befana, previsto per le 16 di domani in piazza Trieste, questa sera, a partire dalle 18.30, istallazioni artistiche Farfalle luminose con esibizioni di artisti di strada e spettacoli itineranti nel centro storico. A Ceppaloni Ceppifanìa in piazza Rossi (ore 12) con la consegna delle calze ai bambini e tanti giochi a cura della Pro loco in collaborazione con l'Acr e, alle 19.30, nel chiostro di Sant'Antonio, la magia della pizza fritta con la montanara e tanta musica. Anche a Pietrelcina la Befana scende in piazza, doni e dolci per tutti i bambini con musica e intrattenimento dalle 11 alle 13 in piazza Santissima Annunziata.