BENEVENTO - Chiude la sede centrale delle Poste a Benevento. Da domani mattina e per una decina di giorni gli uffici di via delle Poste saranno interessati da un'opera di restyling che dovrebbe terminare il 22 febbraio. I lavori di ristrutturazione riguarderanno l’intero edificio e saranno rivolti per lo più al rifacimento degli impianti di riscaldamento.

Per tutti i servizi postali e finanziari, saranno disponibili le sedi di Benevento succursale 2 in via del Pomerio, 35 (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35), e Benevento succursale 4, in via Santa Colomba, 2 (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35). Ultimo aggiornamento: 11 Febbraio, 06:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA