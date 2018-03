«Benevento, botte agli studenti con gli adesivi antifascisti»

Mercoledì 28 Marzo 2018, 17:21 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 17:21

«Due studenti, durante l'orario curriculare, hanno raggiunto un loro coetaneo all'interno di uno dei bagni dell'istituto e, sorprendendolo alle spalle, hanno cominciato, dopo averlo strattonato e aggredito verbalmente, a prenderlo a pugni in testa. Il motivo sarebbe la comparsa di alcuni adesivi antifascisti all'interno della scuola di cui i due aggressori addebitavano la paternità alla vittima». A denunciare l'accaduto, avvenuto ieri in un istituto superiore di Benevento, è un gruppo di studenti che si firma come assemblea «antifascista cittadina». «Ciò che preoccupa - si legge nella nota - è che gli aggressori non abbiano avuto remore ad agire con tale violenza pubblicamente, probabilmente consapevoli dell'impunità e della legittimità che sembrano ormai essere garantite nell'ultimo periodo in Italia alle formazioni neofasciste». I tre studenti protagonisti della vicenda sono tutti maggiorenni e frequentano l'ultimo anno. Sull'accaduto indaga la polizia di Stato anche se al momento non ci sono referti medici, né denunce all'autorità giudiziaria.