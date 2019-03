Sabato 30 Marzo 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci aspetta una guerra. Ci arriviamo avvelenati e carichissimi. Sappiamo quello che dobbiamo fare, ovvero mettere in campo l’atteggiamento giusto e grande agonismo. E soprattutto trovare la forza di reagire agli episodi negativi». Il Benevento è pronto per la battaglia di Ascoli. Cristian Bucchi è motivato e perentorio: «Se loro sono arrabbiati perché vengono da un 7-0 - spiega il tecnico - pensate un po’ quanto possiamo esserlo noi, che siamo reduci da tre sconfitte di fila. Questa sosta ci è servita per ricondizionare quei giocatori che avevano bisogno di rifiatare ed altri che avevano la necessità di migliorare la condizione. Ora non resta altro che riprendere a fare risultati». Com’era ampiamente prevedibile l’allenatore non si è sbilanciato su un possibile cambio del sistema di gioco. «A prescindere dai moduli è arrivato il momento di dimostrare che siamo una squadra forte e che ora abbiamo la personalità sufficiente per non lasciarci condizionare dal primo problema che affiora in campo».