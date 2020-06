«L'appello ai tifosi e a tutta la cittadinanza è quello sicuramente di festeggiare, ma farlo nella maniera giusta. Il Benevento calcio ha una tifoseria esemplare ed è a loro che mi appello affinchè si evitino grandi assembramenti per rispettare le norme anti contagio. Sarà la squadra a raggiungere tutte le zone della città per ricevere il giusto e meritato apprezzamento da parte dei cittadini». Lo ha detto il Prefetto di Benevento Francesco Antonio Cappetta al termine della riunione organizzativa e di coordinamento in vista degli ormai imminenti festeggiamenti per la promozione del Benevento Calcio in serie A che si è tenuta in prefettura insieme al sindaco della città Clemente Mastella e a una rappresentanza dei tifosi. L'idea, in caso di vittoria di domani sera ad Empoli, è quella di far arrivare nella giornata di sabato i calciatori del Benevento a bordo di un pullman che percorrerà le strade principali della città evitando così che i festeggiamenti si concentrino in un solo punto. «A causa della pandemia - ha ricordato il Prefetto - bisogna organizzarsi per non rivedere scene già viste in altre città in questo tipo di occasioni». Ultimo aggiornamento: 18:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA