Benevento: veleni record nel pozzo, caccia all'inquinatore della falda

Un evento storico. Eccezionale. Comunque da indagare. E già stamattina, la polizia municipale avvierà le verifiche per risalire alle cause di una presenza di tetracloroetilene assolutamente anomala nel pozzo di Campo Mazzoni. «Negli ultimi 25 anni spiega Giuseppe Mazza, titolare di Artea, società di servizi alle aziende nel campo della qualità, sicurezza e ambiente con sede a Ponte non è stata mai superata la soglia di 10 microgrammi....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati