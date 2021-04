Benevento e il caso pini, il comitato: «I candidati spieghino i loro progetti»

Immaginare un futuro per il viale degli Atlantici alla luce del caso pini. È il tema proposto al dibattito elettorale dal comitato «Giù le mani» che torna sulla questione dopo l'esito delle verifiche condotte dai consulenti della Procura.

«Le anticipazioni confermano ciò che sosteniamo da sempre - dichiarano Francesco Di Donato e Luca Coletta - Non è possibile che 132 pini del viale degli Atlantici più 200 di via Pacevecchia e via Fratelli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati