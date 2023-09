Per l'esibizione di domenica sera del rapper Geolier in piazza Risorgimento è stato deciso di interdire l'intera area. Nel pomeriggio e in serata fino a conclusione della manifestazione, non solo ai veicoli ma anche ai pedoni. Vi potranno accedere solo coloro che sono in possesso dei biglietti per assistere all'esibizione. La decisione è stata adottata ieri mattina nella riunione del tavolo tecnico tenutasi in questura e presieduta dal vice questore vicario Bianca Lassandro. In particolare è stato deciso di collocare transenne al viale Mellusi, all'altezza del bar Moulin Rouge, alla fine di via 24 maggio, a via Perasso, a via Oderisio ed a via Nicola da Monteforte.

Sbarramenti che dalle 17 impediranno il transito nella zona di piazza Risorgimento anche ai pedoni, chiaramente ad esclusione degli abitanti. Il provvedimento è stato adottato per prevenire che persone non in possesso dei biglietti stazionino nello spazio adiacente l'area delimitata e destinata agli spettatori, in particolare davanti all'edificio dell'ex sede del giudice di Pace. Ciò, a parere delle forze dell'ordine, potrebbe creare intralcio a coloro che devono raggiungere il luogo del concerto, ed anche dar luogo, nel corso dello spettacolo, a qualche tentativo di superare le transenne che delimitano lo spazio destinato ad accogliere gli spettatori.

Tutte queste misure preventive si spiegano con il fatto che a questa esibizione di Geolier dovrebbero assistere circa ottomila persone, e fino a questa sera alle ore 20 si può chiedere il rimborso dei biglietti per chi non vi può assistere, tenuto conto che lo spettacolo causa maltempo è slittato di alcuni giorni. Il numero definitivo degli spettatori sarà deciso questa mattina in una riunione della commissione che vigila sui pubblici spettacoli, presieduta da un delegato del prefetto, e con rappresentanti del Comune, dei vigili del fuoco, dell'Asl del Genio civile e degli organizzatori della manifestazione. La commissione è stata convocata già più volte e doveva riunirsi di nuovo ieri mattina, ma è stata rinviata in extremis su richiesta del Comune che è chiamato ad esibire dei documenti. Tra l'altro la commissione ha già deciso che domenica sera dovranno essere segnalati i marciapiedi presenti all'interno dell'area destinata al pubblico, e ci dovrà essere una maggiore distanza del pubblico dal palco destinato all'esibizione. Elementi di sicurezza che sono stati segnalati dopo il primo concerto tenuto lunedì scorso da Gianni Morandi.

Chiaramente la decisione di interdire la zona di piazza Risorgimento ha fatto saltare anche la disponibilità dell'area destinata ai parcheggi, (quella che è la sede abituale del mercato degli ambulanti), di proprietà della Provincia e assegnata a «Città spettacolo» proprio per far fronte all'esigenza di dover collocare un gran numero di veicoli per questi concerti. Pertanto ora restano disponibili per domenica sera il parcheggio nello spiazzo destinato alla sosta degli autobus extraurbani, quello all'interno della caserma Guidoni, quello antistante l'impianto Mellusi in via Calandra, e le vie adiacenti l'area dell' evento. Per i veicoli vi sarà il divieto di sosta in tutta la zona di piazza Risorgimento e via adiacenti, con la collocazione di appositi segnali che confermano per i trasgressori non solo la multa ma anche la presenza della rimozione con carri gru. Inoltre dal pomeriggio vi sarà anche il divieto di circolazione. Tutti i servizi di ordine pubblico che partiranno dal primo pomeriggio, vedono impegnati agenti della polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e saranno diretti dal vicequestore vicario Lassadro e per l'occasione vi saranno impegnati come rinforzi anche appartenenti ai reparti mobili.