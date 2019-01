CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 5 Gennaio 2019, 12:00

SANT'AGATA DE' GOTI - Sarà la Procura di Benevento a vagliare la posizione dell'uomo denunciato per lo scoppio del grosso petardo le cui schegge hanno ferito gravemente Antonella Tuosto. I carabinieri di Sant'Agata, che hanno condotto le indagini unitamente a quelli del Reperto operativo del comando provinciale, hanno denunciato I.A., 46 anni, con l'accusa di lesioni. Si tratterebbe di un carabiniere che presta servizio fuori provincia. Di certo, come già trapelato nei giorni scorsi, si tratta di un appartenente alle forze dell'ordine. Il petardo era stato fatto esplodere all'esterno della tensostruttura, allestita dal Comune in piazza Trieste, ma le schegge, dopo aver forato il telone, hanno raggiunto la donna, poi operata al Rummo. Nei giorni scorsi sul posto sono giunti da Napoli anche gli artificieri dell'Arma per un sopralluogo finalizzato a fare chiarezza sia sul posto esatto dove è stato esploso il grosso petardo, sia sulla traiettoria. Una perizia rilevante a fini della valutazione della posizione processuale del denunciato che avrebbe già avuto modo di chiarire posizione e comportamento. Quel gesto ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Le indagini hanno avuto impulso dalle riprese delle telecamere di alcune attività commerciali presenti nei pressi nella tensostruttura.