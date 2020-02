Effettuare in pochi minuti e in maniera puntuale le estenuanti operazioni di rilievo post incidente. Ma anche scovare discariche non autorizzate, documentare la realizzazione di cantieri abusivi, ricercare persone scomparse. Sono alcune delle innumerevoli applicazioni garantite dalla moderna tecnologia dei droni. Innovazione della quale si servirà a breve la polizia municipale beneventana. Positivo il test svolto ieri mattina nell'area parcheggio dello stadio Vigorito. «Dobbiamo fronteggiare quotidianamente molteplici incombenze con un organico ristretto e la tecnologia può darci una grande mano» ha commentato il comandante Fioravante Bosco. Le condizioni per realizzare l'iniziativa sembrano esserci tutte: il dispositivo è già in dotazione ai caschi bianchi dal 2019, gli operatori (il luogotenente Ezio Palumbo e i marescialli Sergio Fusco e Gianluca Ciampi) hanno ottenuto le necessarie credenziali. L'ultimo passo è l'acquisizione del software necessario ad attivare e gestire il «ragno volante». Un compito che con ogni probabilità spetterà alla «Analist group», società avellinese che ha guidato ieri la prova pratica sul campo: «Siamo ben lieti di collaborare con il corpo di polizia municipale di Benevento, tra i più innovativi e competenti che abbiamo mai conosciuto» ha dichiarato l'amministratore Antonio Iannuzzi. Presente anche Antonio Gisi, formatore presso la scuola di polizia locale e all'Anac.

IL TEST

Nel corso della dimostrazione l'aeromobile pilotato da remoto da personale dei vigili ha effettuato rilevazioni sferiche, planimetriche e termiche dei luoghi nei quali era stato simulato un incidente tra due vetture. L'ultimo scoglio prima del decollo definitivo sarà il disbrigo delle pratiche burocratiche sull'asse via Santa Colomba-Palazzo Mosti. Ma sul punto c'è ottimismo: «Le risorse da destinare a questa nuova dotazione sono già disponibili - spiega il responsabile del settore finanziario dei vigili Francesco Del Gaudio -. Si tratta di una quota dei proventi delle sanzioni da Codice della strada ex articolo 208 che secondo la legge può essere reimpiegata per questi scopi. Per noi si tratterebbe indubbiamente di un valido supporto per abbreviare i tempi di accertamento e rilievo in caso di sinistri stradali ma anche per altre attività di primaria importanza».

I NUMERI

Incidenti che rappresentano una emergenza poco nota ma dimostrata dai numeri. Negli ultimi tre anni il numero dei sinistri sul territorio comunale è in costante aumento: dai 174 rilevati dalla polizia municipale nel 2017 si è saliti ai 186 del 2018 e ai 205 dello scorso anno. Ma soprattutto è andato via via aggravandosi anche il bilancio «qualitativo» degli scontri: il numero dei feriti è arrivato a toccare la quota record di 125 nel 2018, ben quaranta in più del 2017. E nel 2019 si è raggiunto il tragico primato dei decessi: 2, cui si aggiungono altrettante prognosi riservate. Davvero troppi per arterie sulle quali vige il limite massimo dei 50 chilometri orari che, almeno in teoria, dovrebbe mettere al riparo dai casi più gravi. Ma la minaccia numero uno oggi non è tanto la velocità: «La gran parte dei sinistri che rileviamo è provocata dalla distrazione - testimoniano gli addetti del settore infortunistica stradale della polizia municipale -. Purtroppo gli smartphone hanno acuito la tendenza a non tenere alta la concentrazione sulla strada. E il procedere in ambito urbano dà la ingannevole sensazione di poter padroneggiare il veicolo anche se si è impegnati contemporaneamente al telefono. Le sanzioni che eleviamo non sono ancora sufficienti a sensibilizzare gli automobilisti». Epicentri cittadini dei crash sono le notoriamente pericolose via Moro e via Paolella ad alto scorrimento ma anche via Napoli e viale Principe di Napoli a causa dell'elevato numero di attraversamenti e incroci.

