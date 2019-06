CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 9 Giugno 2019, 11:13 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 11:42

Il mistero sarebbe risolto. Il prossimo allenatore del Benevento potrebbe avere già un nome ed un volto. Più lontane ora le piste di Pippo Inzaghi, Longo, Stellone o Corini. Oreste Vigorito, seppur in modo criptico, giovedì in conferenza stampa non aveva sviato tifosi e addetti ai lavori con le indicazioni che aveva fornito per tratteggiare l'identikit del nuovo allenatore. Stava già emergendo, infatti, che la corsa alla panchina del Benevento potesse essere ad appannaggio di un nome assolutamente nuovo, un outsider proveniente dalla C. La scelta del club giallorosso sarebbe orientata a Vincenzo Italiano. Siciliano di Ribera, in provincia di Agrigento, 42 anni da compiere il prossimo 10 dicembre, il tecnico è attualmente seduto sulla panchina del Trapani, che ha guidato sino alla finali playoff di serie C per guadagnare l'accesso tra i cadetti.