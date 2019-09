Mercoledì 11 Settembre 2019, 11:46

La Provincia di Benevento esprime ccordoglio per la scomparsa, avvenuta a New York, del prof Mario Mignone, 79 anni, eminente studioso sannita, emigrato negli Stati Uniti nel 1960, docente universitario e fondatore dello Center for Italian Studies, membro dell'Associazione degli Storici italiani in America.«Il prof Mignone - ha ricordato il presidente della provincia, Antonio Di Maria - è stata una delle figure più insigni tra i sanniti all'estero. A lui venne conferito il premio del Gladiatore sannita per essere motore di un forte dibattito culturale, e animatore di un'accurata analisi storica sulla emigrazione e sulla presenza degli italiani oltreoceano, contribuendo così a creare un ponte tra la cultura anglosassone e quella italiana e promuovendo la conoscenza sulle più rilevanti e vitali creazioni artistiche dei due Paesi. Mario ha donato alla comunità italiana negli Stati Uniti il valore aggiunto di un formidabile apporto di sensibilità, intelligenza, studi, passione civile ed amore per la propria terra».