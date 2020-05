Gli automobilisti si preparino a rimettere a fuoco il blu. Il colore che contrassegna gli spazi di sosta a pagamento tornerà a svolgere il proprio ruolo con l'inizio del nuovo mese. Comune e Trotta Mobility hanno concordato la fine del regime di sgravio deciso da Palazzo Mosti per esonerare dai costi di parcheggio i cittadini costretti in casa dalla quarantena. Misura anacronistica con la ripresa delle attività che va completandosi. Lo start è fissato a lunedì 1 giugno quando i totem stradali per il pagamento della sosta saranno riattivati. Invariate le tariffe e gli orari di esercizio stabiliti prima dello stop. Per ragioni tecniche dovute all'aggiornamento di un software, la riaccensione dei 64 dispositivi potrebbe avvenire a tappe nelle diverse aree: in pole position la zona alta a partire dall'area dell'ospedale San Pio, quindi si passerà al centro storico e al Triggio per finire con il rione Ferrovia. La fase 2 delle strisce blu introdurrà una significativa novità: «Per sostare sarà necessario inserire il numero di targa del veicolo - spiega il responsabile organizzativo del servizio mobilità di Trotta - In questo modo si metterà fine alle disparità tra i vari parcometri. Gli apparecchi risalgono a epoche di installazione differenti e alcuni richiedono l'applicazione di un dispositivo tecnologico per l'allineamento. Da giugno saremo pronti con il nuovo sistema che consentirà agli utenti di parcheggiare la propria vettura semplicemente inserendo il numero di targa, senza riferimento all'area di sosta o alla numerazione del posto. Sistema che renderà impraticabili anche i tentativi di riutilizzo di tagliandi abbandonati da altri automobilisti finalizzati a evitare sanzioni».

LEGGI ANCHE Coronavirus a Benevento, un altro decesso e due nuovi contagiati

E a Palazzo Mosti si studia anche la possibilità di ulteriori modifiche nella gestione dei parcheggi a pagamento: «Dal primo giugno saranno riattivati tutti i parcometri dopo la lunga pausa concessa dal Comune quale sostegno alla popolazione costretta in casa - ricorda l'assessore alla Mobilità Luigi Ambrosone - Stiamo valutando la praticabilità di alcuni accorgimenti che possano agevolare gli utenti anche nel periodo di ripartenza. Pensiamo a un regime di sosta breve gratuita da adottare in particolare nelle aree a maggiore vocazione commerciale. Un quarto d'ora al massimo, il tempo per un caffé o una commissione urgente. È una esigenza fortemente avvertita dagli esercenti e dagli automobilisti che verrebbero incentivati a raggiungere le attività commerciali. Valuteremo l'ipotesi con la Trotta».

GLI STALLI

L'azienda romana affidataria di 1.800 stalli dal febbraio 2017 ha rilanciato il servizio con interventi sulla dotazione tecnologica e infrastrutturale come nel caso della messa in sicurezza del megaparcheggio appena portata a termine dopo anni di scorrerie vandaliche. Da settembre la società gestisce anche i parcheggi del settore Distinti dello stadio (area mercato). Con risultati tangibili alla voce incassi: nel 2019 le aree di sosta hanno fruttato 786.707 euro con aggio del 16% (più Iva) destinato al Comune. La quota maggiore è finita nelle cassettiere stradali dei parcometri (611.917 euro), quindi il parcheggio di via del Pomerio (95.524 euro). Gli abbonamenti non vanno oltre i 59.250 euro l'anno, chiude lo stadio con 7.533 euro (in 4 mesi). Ancora poco praticati i pagamenti on line: 42.643 euro per abbonamenti e 10.483 euro con la modalità Easy park. Trend in incremento rispetto al 2018 che si era chiuso con 695.230 euro nelle cassettiere, mentre i riscontri dell'era pre-Trotta non andavano oltre i 400.000 euro.

pa.bo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA