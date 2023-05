Si è insediata ieri alla Procura della Repubblica il sostituto procuratore Olimpia Anzalone, così incrementando il numero di magistrati donne che sono presenti nell'ufficio giudiziario sannita, infatti sono ben undici su un totale di quattordici giudici. L'insediamento è avvenuto nel corso di una cerimonia a cui hanno preso parte i dirigenti del Tribunale e della Procura.

APPROFONDIMENTI Benevento, auto in sosta selvaggia anche negli spazi autobus Pnrr, a Benevento 100 milioni di fondi: via ai lavori per l'asilo nido

Il presidente del Tribunale Marilisa Rinaldi, ha voluto ricordare come la struttura giudiziaria sannita è sempre lieta di nuovi apporti che accoglie con grande disponibilità, de ha anche ricordato come il nuovo magistrato, è originario di San Sossio Baronia in Irpinia, e pertanto consegue anche il traguardo di un avvicinamento al paese di origine ed ai suoi familiari.

Un magistrato, come ha sostenuto il procuratore della Repubblica Aldo Policastro, che giunge nel Sannio con un bagaglio di esperienze già acquisite in altre sedi giudiziarie, e che quindi potrà adempiere a questo importante ruolo. Infatti sarà preposta ai reati contro le fasce deboli.

Un saluto al neo magistrato è giunto anche dalla presidente dell'Ordine degli avvocati Stefania Pavone, che nel suo intervenuto ha voluto ribadire il rispetto dei ruoli tra magistratura ed avvocatura, un tema questo al centro in questi giorni di un animato dibattito tra le due componenti, anche attraverso documenti degli organismi rappresentativi. Alla cerimonia hanno anche preso parte il presidente della sezione penale Sergio Pezza, ed i magistrati che compongono il collegio penale che sono Simonetta Rotili e Graziamaria Monaco. Inoltre erano anche in aule le colleghe del nuovo sostituto procuratore e numerosi dipendenti dell'ufficio giudiziario.

Il neo magistrato ha 36 anni, è coniugato, ed alla cerimonia dell'insedimento in Tribunale era presente anche il marito ed altri familiari. E entrata in magistratura nel 2016, e dopo un tirocinio a Roma nel novembre del 2017 è stata assegnata alla Procura di Vibo Valentia, dove è stata preposta in particolare alle indagini riguardanti i reati commessi nell'ambito della pubblica amministrazione. Con il nuovo insediamento ora la Procura della Repubblica può contare su un organico che comprende il procuratore Aldo Policastro, in servizio in città dal 2017, proveniente dalla Cassazione, ed ora in corsa come capo della Procura di Napoli, il procuratore aggiunto Gianfranco Scarfoglio, ed i sostituti Marilia Capitanio, Patrizia Filomena Rosa, Maria Gabriela di Lauro, Flavia Felaco, Donatelta Palumbo, Maria Colucci, Maria Dolores De Gaudio, Stefania Bianco, Giulio Barbato, Licia Fabrizi Chiara Maria Marcaccio.