Sosta selvaggia a Benevento, ora anche in corrispondenza delle pensiline degli autobus. I disagi si registrano un po' ovunque in città, con i pendolari in attesa del transito dei mezzi pubblici costretti a salire sugli autobus di linea per strada. Lungo viale Principe di Napoli, ad esempio, in una delle arterie più importanti della città, proprio a pochi metri dalla Stazione centrale, la pensilina viene trasformata sistematicamente in parcheggio auto. Una cattiva abitudine di automobilisti indisciplinati che viola l'articolo 158 comma 2 lettera D del Codice della strada, che vieta la sosta dei veicoli «negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 metri, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza».

Un problema che la polizia municipale non sempre riesce ad arginare, causa anche una segnaletica non sempre ben visibile e che comporta la contestazione della sanzione amministrativa da parte del conducente del veicolo. I caschi bianchi procederanno sulla via della intransigenza e un nuovo giro di vite sarà impresso fin dai prossimi giorni per favorire la salita e la discesa degli utenti della Trotta bus, che gestisce il servizio di trasporto urbano in città. Diventa necessario, inoltre, un intervento deciso da parte del servizio Trasporti e mobilità del Comune di Benevento, che si occupa della segnaletica stradale.

«È l'emblema dello scarso senso civico di alcuni ma anche della carenza di programmazione e di idee per il rilancio del territorio. Questa città è prigioniera delle auto. Le aree di sosta sono insufficienti rispetto al reale e attuale fabbisogno e gli automobilisti si arrangiano come possono» spiega Luigi Marino, presidente del comitato Centro storico, denunciando la sosta selvaggia in prossimità della fermata di sosta degli autobus di viale dei Rettori. In passato, poi, proprio sui parcheggi coatti i vigili urbani erano stati intransigenti con chi sostava illegalmente e senza ticket nelle aree regolamentate da strisce blu, nelle aree a cavallo tra il viale degli Atlantici e piazza Castello e lungo la ringhiera metallica che delimita lo slargo adiacente alla Rocca dei Rettori. Ma il problema dei parcheggi a Benevento riguarda anche altre zone. Dalle pensiline alla pista ciclabile di via dei Mulini il passo è breve.

Qui i controlli della Polizia Municipale si sono tradotti in una raffica di multe per le auto parcheggiate non regolarmente nella zona adiacente all'Università degli Studi del Sannio, frequentato quotidianamente da centinaia e centinaia di studenti, Inoltre le tante auto parcheggiate ostacolano persino il passaggio di chi sceglie le due ruote per i propri spostamenti, violando l'articolo 158 comma 2 lettera G che vieta la sosta e la fermata dei veicoli «sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime». Esasperati i residenti della zona, tra auto in sosta selvaggia e parcheggiate nel bel mezzo della strada, gli ingorghi sono continui e contribuiscono ad allungare ulteriormente i tempi di percorrenza degli autobus.

«Abbiamo inoltrato diverse segnalazioni ma nessuno muove un dito: si tratta di situazioni ormai croniche spiega Cosimo Di Dio, commerciante della zona - spesso, soprattutto quando chiamati, la polizia locale interviene ma dopo una manciata di ore tutto ritorna come prima. Bisognerebbe provvedere ad elevare le necessarie sanzioni. Il senso civico di ognuno di noi è il primo deterrente a tanti comportamenti che rendono la città meno vivibile. Purtroppo, gli agenti della polizia locale non possono controllare tutto il territorio».