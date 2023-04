L'allarme rosso è scattato nella mattinata di ieri quando erano da poco passate le 9 e 30 alla chilometrica 132 della linea ferroviaria Caserta-Foggia, in un tratto dell'itinerario compreso tra Amorosi e Telese Terme. Un disallineamento del binario, ricadente in una porzione del tracciato ubicato nel territorio comunale della cittadina termale, alle porte del centro abitato, che a poca distanza dalla prima segnalazione, alle 9 e 50, ha reso necessaria la sospensione del traffico su rotaia di passaggio dal Sannio alle province di Caserta e Napoli proseguito poi per tutto il resto della giornata.

Uno stop che avrà ripercussioni anche oggi. Una decisione inevitabile quella del blocco della circolazione del tutto consequenziale alle verifiche operate dai tecnici di Rfi intervenuti prontamente sul posto. «Le avverse condizioni meteo che hanno interessato la zona si legge nella nota diffusa da Rfi- hanno provocato danneggiamenti alla massicciata ferroviaria». Uno stato dell'arte, stando a quanto si è appreso, determinato da un probabile movimento franoso derivante dalle precipitazioni che hanno colpito nelle ultime ore, tra sabato e domenica, l'intera valle telesina. Una situazione di non facile gestione che ha richiesto un successivo intervento di riparazione proseguito senza alcuna sosta con l'obiettivo prefissato di poter rientrare dalle criticità del guasto entro il tardo pomeriggio, alle 19, ed evitare dunque il prolungarsi dei disagi per viaggiatori e pendolari anche nella giornata di oggi. Ma una giornata non è bastata e questa mattina gli operai sono di nuovo al lavoro. Le difficoltà, infatti, non hanno fatto fatica, ben presto, a travalicare i confini provinciali ripercuotendosi, inevitabilmente, su tutta la rete regionale ma anche e soprattutto nazionale. Al di là dei tentativi di riprogrammazione dell'offerta ferroviaria, operati sin dalle prime battute da Trenitalia, numerosi sono stati i ritardi e le cancellazioni dei convogli, anche Intercity e ad Alta velocità, provenienti praticamente da ogni parte dello stivale sulla direttrice tra Lecce-Milano e viceversa.

Per i treni provenienti da sud la corsa si è interrotta a Benevento mentre per quelli provenienti da nord, in particolare da Roma Termini, il capolinea è stato fissato a Caserta prevedendo poi il trasferimento con autobus al fine di bypassare il tratto interessato dal guasto attraverso un corridoio tra i due capoluoghi di provincia campani con l'attivazione, in taluni casi, di un treno straordinario ad attendere l'arrivo dei pullman di passeggeri. Riorganizzazione del traffico ferroviario che ha riguardato anche la circolazione sulle stazioni di Bari e Foggia. Discorso analogo per il trasporto regionale mediante la predisposizione di servizi sostitutivi volti a superare il tratto interessato dagli interventi di riparazione sul territorio telesino specie in prossimità del rientro dei pendolari nella «rush hour» tardo pomeridiana.

Per i treni da Napoli e Caserta in direzione di Benevento e viceversa, con fermata prevista nelle varie stazioni incluse nell'itinerario, si è proceduti alla cancellazione e all'attivazione delle navette su gomma. Situazione monitorata costantemente anche dal civico 146 di viale Minieri dove, proprio nella mattinata di ieri, era in corso un vertice, programmato da tempo, tra il primo cittadino telesino, Giovanni Caporaso, ed una delegazione della struttura tecnica di Rfi e Italferr. In agenda il monitoraggio dell'avanzamento dei cantieri dell'alta capacità ferroviaria Napoli-Bari (che comprendono anche il tratto interessato dal disallineamento del binario) con un focus sul quartiere di via Spina. «Abbiamo ricevuto rassicurazioni sull'impegno profuso da Rfi per risolvere prontamente il guasto ha spiegato Caporaso -. Contiamo che tutto possa ritornare alla normalità già da questa mattina ed evitare quindi ulteriori disagi anche a tanti nostri concittadini che quotidianamente si spostano verso altre località della Regione. La realizzazione della nuova linea ferroviaria comporterà delle grandi difficoltà per le comunità. Auspichiamo che questo grande sacrificio posso essere ripagato dal miglioramento delle condizioni di percorribilità e di viaggio».