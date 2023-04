Alberi pericolosi a Caserta, la municipale chiude via Trento e la villetta

Via Trento a Caserta chiusa al traffico e villetta transennata. È il risultato dell’operazione congiunta tra vigili del fuoco e polizia municipale svolta ieri nel tardo pomeriggio. Dei grossi rami sono caduti sul marciapiede di via Trento e della villetta, e solo per pura fortuna non hanno causato feriti o danni alle auto in sosta. Gli alberi, tuttavia, hanno bisogno di essere trattati dal personale specialistico che è già stato attivato per valutare le condizioni delle piante e la sicurezza del luogo per prevederne la riapertura.