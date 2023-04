Sette metri è la distanza fra la vita e la morte. Sette lunghi metri hanno strappato Luigi Malatesta, 63 anni, alla sua famiglia, ai suoi amici. Operaio vicino alla pensione con una lunga esperienza nel campo dell'installazione elettrica ed edile, è caduto battendo la testa da una impalcatura in un cantiere all'interno dell'area dove si trova il capannone della "Savas", un'azienda che si occupa della lavorazione del vetro in Campania.

APPROFONDIMENTI Pusher fermato con la lista delle consegne a domicilio Furti, arrestato nel Casertano un albanese Incendio a Capua oggi: in fiamme palazzo disabitato e abbandonato in via Monte dei Pegni

Pianti e grida di allarme hanno segnato il pomeriggio di ieri: alle ore 16, circa, il volo dal capannone e la caduta al suolo. Poco dopo, sul posto è giunta l'ambulanza del 118: il personale medico e infermieristico ha soccorso l'operaio, ma arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale civile di Caserta, Luigi Malatesta ha smesso di respirare.

A nulla sono valsi i tentativi dei medici del Sant'Anna e San Sebastiano di salvargli la vita, di tamponare le ferite. Le fratture era tante e gli organi interni erano notevolmente compromessi con emorragie. Sul luogo dell'incidente sono arrivati subito i carabinieri di Casagiove e San Nicola La Strada, questi ultimi hanno avviato le indagini che si sono svelate subito difficili.

Con l'aiuto del personale dell'Asl Caserta (reparto prevenzione infortuni sul lavoro) si è cercato di fare luce sulla dinamica, ma questa sarà più chiara quando saranno ascoltati i colleghi dell'operaio. Si dovrà capire, ad esempio, se l'operaio indossasse il casco protettivo al momento dell'impatto oppure no e dove, di preciso, il tetto o l'impalcatura abbia ceduto causando la caduta rovinosa sul selciato.

Resta l'amaro in bocca per la seconda morte in Italia, in un giorno, sul posto di lavoro: è un bollettino che non si ferma più.

La prima perdita, in mattinata, c'è stata in un camping di San Felice del Benaco, sulla sponda bresciana del Lago di Garda. A morire è stato un imprenditore di Salò di 65 anni, morto precipitato anche lui da una impalcatura. A poche ore di distanza si è consumata la tragedia di San Marco Evangelista, al chilometro 265,22 della strada che collega il paese a Marcianise, nella zona industriale dove in passato - a pochi chilometri dal luogo della tragedia di ieri - morirono due operai in altre aziende vicine. "Morti bianchi" le chiamano, ma sono uccisioni in nome di una sicurezza che resta carente, fin troppo.

E proprio ieri sette persone sono state arrestate nel Pontino per aver ideato una messinscena per nascondere un infortunio mortale costato la vita a un operaio di 67enne il 23 giugno dello scorso anno. Morti innocenti da Nord a Sud, un unico filo le lega: il dolore di chi resta.

In ospedale a Caserta, ieri, per riconoscere la salma, sono accorsi i familiari di Luigi che lo aspettavano per il rientro a casa e la cena, come sempre. Una telefonata, però, ha spezzato la normalità di una vita familiare che non sarà più la stessa. I parenti chiedono ora di far luce sulla vicenda.

Sposato con due figli, il sessantatreenne era conosciuto a Macerata Campania come un gran lavoratore: a breve si sarebbe goduto la pensione con la moglie, ma la morte è sopraggiunta prima.

La procura di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato il sequestro della salma e, in concomitanza, i carabinieri di San Nicola la Strada hanno eseguito il sequestro di tutta la struttura per permettere, nei prossimi giorni, nuovi sopralluoghi con gli inquirenti e i tecnici.

(ha collaborato Claudio Lombardi)