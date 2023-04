Furti, arrestato nel Casertano un albanese sfuggito alla cattura

E’ durata poco più di ventiquattro ore la fuga di uno dei tre albanesi sottrattisi alla cattura nella mattinata di sabato scorso, durante l’operazione eseguita dai carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, coordinati dalla Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di sei persone ritenute responsabili di numerosi furti, commessi tra il 2020 e il 2021 nelle province di Benevento, Caserta, Isernia, Salerno, Potenza e Matera, principalmente ai danni di stabilimenti industriali, attività commerciali ed impianti di produzione di energia elettrica.



Le immediate indagini dei militari dell’Arma hanno permesso di localizzare il fuggitivo a Portico di Caserta, dove sono riusciti a bloccarlo dopo l’irruzione nell’abitazione dove si era nascosto. L’uomo, alla vista dei carabinieri, che gli avevano precluso ogni via di fuga, non ha opposto alcuna resistenza. Sono in corso le ricerche dei due complici ancora in fuga.