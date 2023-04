Benevento, Lonardo (FI): «Limite di velocità, in città c'è già per lavori»

"La notizia del giorno è l’ennesimo 'ipse dixit' del sindaco che proclama Benevento città a 30 km\h: non è una novità, la prima è stata Olbia nel giugno 2021". Così il coordinatore cittadino di Forza Italia, Lucio Lonardo sulla istituzione di un limite di velocità a 30 chilometri orari su alcune arterie della città con tanto di autovelox. L'annuncio era stato fatto nei giorni scorsi dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella.



"In dirittura d’arrivo - continua Lonardo - autovelox mobili che porteranno nuovi balzelli all’automobilista e linfa vitale alle casse comunali. E pensare che lo stesso sindaco, in campagna elettorale, ha più volte tacciato avversari politici definendoli 'i sindaci dell’autovelox', dimenticando, tra l’altro, che quando vi è incappato ha fatto fuoco e fiamme per evitarne la sanzione. Per la verità Benevento da tempo è a km 20 o addirittura 10 per l’impatto sul territorio cittadino dei tanti cantieri in essere, privi di un cronoprogramma per evitare disagi alla circolazione. Sfugge evidentemente che Città a km 30 non è solo innalzare un cartello ma è soprattutto programmare una viabilità diversa, quartiere per quartiere, magari tutelando il commercio, da tempo sofferente del centro storico, con un servizio gratuito di navetta.

Tra l’altro andrebbe rivisto il pagamento per la sosta nelle strisce blù perché sta saltando la percentuale tra gli stalli a pagamento e quelli gratuiti". Lonardo fa un salto sulla sede dell'Asia, di cui è stato presidente: "Piuttosto, dopo 7 anni delle solite vane promesse, è ora che il sindaco provveda alla dislocazione della sede tecnica di Asia. E' ben noto come tale struttura fatiscente abbia anche vizi strutturali importanti il che non è poco in una zona rossa a rischio sismico come la nostra".